METEOS: U UTORAK SVEŽE JUTRO, TOKOM DANA PRIJATNO TOPLO

U utorak sveže jutro i manji porast dnevne temperature u odnosu na ponedeljak uz prijatno vreme, bez vrućine. Tokom dana sunčani periodi i dnevni razvoj oblaka sa vrlo malom šansom za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 15°C, a maksimalna od 26°C do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 21°C.

U utorak u Kruševcu nakon svežeg jutra, tokom dana umereno toplo, bez vrućine sa dužim sunčanim periodima i slabim dnevnim razvojem oblaka. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna oko 28°C.

U sredu pretežno sunčano i toplije nego u utorak, ali bez velike vrućine. Tokom dana može biti vrlo malo oblaka. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 9°C do 16°C, a maksimalna od 27°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 17°C do 23°C.

U četvrtak i petak sunčano i vrućina. Za vikend oko 5°C stepeni niža i prijatnija temperatura sa ređim lokalnim pljuskovima u subotu. Iduće sedmice sunčano i ponovo vrućina, najveća u idući četvrtak i petak, kada će temperatura prelaziti 35°C, a ponegde biti blizu 40°C.