METEOS: U UTORAK SUNČANO I TOPLIJE, OKO 27°C

U utorak umereno oblačno sa sunčanim periodima i još malo toplije nego u ponedeljak. Oblaci koji se premeštaju preko Panonske nizije, zahvatiće u toku noći i ujutru Vojvodinu i sever Srbije, dok će u ostalom delu Srbije biti sunčano jutro. Razvoj oblaka se nastavlja u toku dana na zapadu Srbije i u centralnim predelima gde je popodne moguća kratkotrajna kiša ili poneki lokalni pljusak. Biće i sunčanih perioda.Vetar ujutru slab promenljiv ili južni, a popodne severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 14°C, a maksimalna od 23°C na severu do 29°C na jugu Srbije.

U utorak u Kruševcu pretežno sunčano i toplije uz uz razvoj oblaka kasnije popodne sa malom šansom za kratkotrajnu kišu uveče. Vetar ujutru slab severoistočni, a popodne severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna 27°C.

U sredu svežije za oko 5 stepeni sa prolaznom kišom, a na jugu popodne lokalni pljuskovi. Vetar umeren do pojačan severozapadni i severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 11°C do 15°C, a maksimalna od 19°C na severu Vojvodine do 24°C na jugu Srbije.

U četvrtak sveže i suvo sa sunčanim intervalima i dnevnim razvojem oblaka. U petak i za vikend postepeno toplije sa dužim sunčanim periodima. Jutra će biti vrlo sveža u petak i subotu. Na jugu Srbije u subotu naoblačenje, a u ostalim krajevima sunčano, a u nedelju promenljiva oblačnost i moguća kiša ponegde.