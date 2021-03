METEOS: U SUBOTU ZAHLAĐENJE SA KIŠOM UJUTRU

U noći petak na subotu se premešta kišna zona sa severa ka jugu Srbije uz zahlađenje. U subotu znatno hladnije sa kišom, susnežicom i snegom ujutru u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Na severu se razvedrava, a padavine prestaju popodne i na krajnjem jugu Srbije. Moguće je da padn enekoliko cm snega u zapadnim predelima, a na planinama od 5 do 10 cm snega. Vetar umeren do pojačan severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C na severu Vojovdine do 5°C u Negotinu, a maksimalna od 5°C u Užicu i Valjevu do 9°C u Negotinu.

U subotu u Kruševcu zahlađenje sa kišom i susnežicom ujutru. Do sredine dana padavine prestaju uz razvedravanje popodne. Vetar umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 6°C.

U nedelju ujutru mraz, a tokom dana pretežno sunčano uz manji porast temperature u odnosu na subotu. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -8°C do -1°C, a maksimalna od 6°C do 10°C.

U ponedeljak ujutru mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u nedelju uz postepeno naoblačenje na jugozapadu i jugu Srbije gde je krajem dana moguća slaba kiša, a na planinama sneg. U utorak sunčani periodi na severu Srbije, a na jugu oblačnije sa slabom kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom.