METEOS: U SUBOTU UMERENO OBLAČNO, TEMPERATURA DO 29°C

U subotu pretežno sunčano uz nešto više oblaka samo na jugoistoku Srbije u prvom delu dana uz moguću kratkotrajnu kišu na tom području. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 26°C u Vranju i Dimitrovgradu do 30°C na severu Vojvodine. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 18°C do 23°C.

U subotu u Kruševcu sunčani periodi uz umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna 29°C. Uveče suvo.

U nedelju jutro prijatno sveže, a tokom dana sunčano i toplije nego u subotu, u većini predela oko 30°C. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 28°C u Dimitrovgradu do 32°C ponegde na severu i istoku Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

U ponedeljak sunčano i još toplije. Tokom cele iduće sedmice pretežno sunčano i sve veća vrućina uz temperature iznad 35°C od srede.