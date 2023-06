METEOS: U SUBOTU U KRUŠEVCU SVEŽIJE I PRIJATNIJE VREME

U noći između petka i subote biće lokalnih pljuskova na zapadu i severu Srbije. U subotu svežije i prijatnije vreme uz jači dnevni razvoj oblaka i pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljaivnom. Veća šansa za pljuskove popodne je na jugozapadu i jugu Srbije gde su moguće i lokalne nepogode sa gradom i obilnijom kišom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 24°C na zapadu Srbije do 28°C u Negotinu i Vranju. Uveče kiša i lokalni pljuskovi u centralnim i južnim predelima. Temperatura u 22h od 18°C do 22°C.

U subotu u Kruševcu svežije i prijatnije vreme uz promenljivu oblačnost sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna 26°C. Uveče je moguća kiša i lokalni pljuskovi.

U nedelju prijatna temperatura uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i mogućom kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Veća šansa za kišu je na istoku i jugu Srbije, a mala na severu gde bi veći deo dana bilo suvo. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Uveče je moguća kiša na jugu. Temperatura u 22 sata od 17°C do 21°C.

U ponedeljak toplije sa dužim sunčanim periodima i bez vrućine. U toku dana se razvijaju obaci na istoku i jugu Srbije gde je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. U utorak sunčano i još toplije, a krajem dana na severu Vojvodine može biti pljuskova. U sredu ređa pojava lokalnih pljuskova, a u četvrtak sunčano i toplo, oko 30°C.