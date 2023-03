METEOS: U SUBOTU TOPLO, UZ NAOBLAČENJE SA KIŠOM

U subotu naoblačenje sa severozapada donosi prolaznu kišu većini krajeva uz pad dnevne temperature za 5°C do 10°C u odnosu na petak. Mogući su i kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar ujutru slab promenljiv, a popodne umeren severozapadni i severni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 12°C, a maksimalna od 14°C na severozapadu do 22°C na jugu Srbije, ali i tamo u padu popodne. Uveče na severu razvedravanje, a u centralnim i južnim predelima kiša koja odlazi na jugoistok. Temperatura u 22 sata od 7°C do 11°C.

U subotu u Kruševcu toplo uz naoblačenje sa kišom i mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima popodne. Vetar ujutru slab, a popodne umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura oko 8°C, a maksimalna do 18°C. Uveče kiša.

U nedelju duži sunčani periodi i prijatno toplo tokom dana uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar popodne. Pritisak malo ispod normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 8°C, a maksimalna od 18°C na severu do 21°C na jugu Srbije. Uveče naoblačenje na zapadu i severu donosi kišu u noći ka ponedeljku. Temperatura u 22 sata od 8°C do 13°C.

U ponedeljak naoblačenje sa kišom i jače zahlađenje uz pad temperature u toku dana u svim krajevima. Uveče i u noći ka utorku granica snežnih padavina se spušta na oko 800 mnv. U utorak u svim krajevima hladno, ali uz postepeno razvedravanje. Od srede sledi porast temperature.