METEOS: U SUBOTU TOPLIJE I PRETEŽNO SUNČANO

U subotu još toplije i pretežno sunčano uz slab lokalni dnevni razvoj oblaka. Vetar slab, ujutru južni, popodne zapadni ili promenljivog pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 20°C, a maksimalna od 31°C na severu i zapadu do 35°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 22°C do 26°C.

U subotu u Kruševcu toplije i pretežno sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab jugozapadni ili zapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 33°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 25°C.

U nedelju vrlo toplo i nestabilno. Na severu postepeno naoblačenje i mogući lokalni pljuskovi tokom dana uz osveženje popodne. Na jugu Srbije vruće, a popodne jači razvoj oblaka i lokalni pljuskovi sa grmljavinom i gradom ponegde. Veća šansa za nepogode je u jugozapadnim i južnim predelima Srbije.

U ponedeljak nekoliko stepeni niža i prijatnija temperatura uz sunčane periode i moguće ređe kratkotrajne lokalne pljuskove na jugu srbije. U ostalim krajevima suvo. U utorak i sredu sunčani periodi i vrućina, posebno u sredu. U drugoj polovini iduće sedmice postepeno osveženje sa lokalnim pljuskovima u četvrtak i petak.