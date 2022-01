METEOS: U SUBOTU OBLAČNO SA KIŠOM, MOGUĆA SUSNEŽICA

U subotu oblačno sa susnežicom i snegom na severu i zapadu Srbije, a u centralnim i južnim predelima sa kišom povremeno. Na severu i zapadu može pasti od 2 do najviše 10 cm snega. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna od 0°C na severu do 5°C na jugu Srbije. Uveče na severu Vojvodine prestanak padavina. Temperatura u 22h od 0°C do 3°C.

U subotu u Kruševcu oblačno sa kišom i mogućom susnežicom. Vetar slab istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna oko 4°C.

U nedelju suvo u prvom delu dana, a popodne počinje kiša na jugu. Uveče i u noći ka ponedeljku se očekuju susnežica i sneg na severu i zapadu Srbije. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 1°C, a maksimalna od 1°C na severu do 5°C na jugu Srbije. Uveče na severu Vojvodine prestanak padavina. Temperatura u 22h od 0°C do 3°C.

U ponedeljak oblačno sa susnežicom i snegom na zapadu i severu Srbije, a na jugu kiša. U utorak padavine prestaju na severu, a zadržavaju se u ostalim krajevima uz prestanak u sredu.