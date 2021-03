METEOS: U SUBOTU MOGUĆA KIŠA UJUTRU, POPODNE SUVO

Kišna zona se premešta u noći petak na subotu od severa ka jugu Srbije. U subotu ujutru na severu Vojvodine dolazi do razvedravanja, a u ostalim predelima oblačno sa kišom pre podne koja prestaje do sredine dana u svim krajevima. Popodne suvo sa malo sunčanih intervala. Vetar slab promenljiv, a popodne južni i jugozapadni. Pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od1°Cdo 6°C, a maksimalna od 11°C do 15°C koliko se očekuje u Loznici.

U subotu pre podne u Kruševcu oblačno sa kišom, a popodne suvo sa malo sunčanih intervala. Vetar slab južni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 14°C.

U nedelju toplije sa sunčanim periodima pre podne, a na severu Srbije sredinom dana naoblačenje sa kišom koja će biti obilnija krajem dana. Kišna zona se krajem dana premešta postepeno ka centralnim i južnim predelima Srbije. U ponedeljak zahlađenje sa kišom u svim krajevima, a na planinama sa snegom. Na severu Vojvodine padavine prestaju uz razvedravanje, a popodne prestaju i u zapadnoj i centralnoj Srbiji. U utorak i sredu hladnije od proseka sa povremenom kišom, a u planinama iznad 800 mnv sa snegom. Ponegde u u nižim predelima može biti susnežice sredinom iduće sedmice.