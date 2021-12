METEOS: U SUBOTU KIŠA, OD NEDELJE U SRBIJI SNEG

U subotu novo naoblačenje sa kišom dolazi sa juga na visini i usloviće kišu najpre u južnim i centralnim predelima, a zatim i na severu Srbije. Na zapadu Srbije kiša prelazi u susnežicu i vlažan sneg popodne. Moguće je samo na krajnjem severu Vojvodine da ostane suvo vreme. Na planinama će doći do povećanja visine snega, a snežni pokrivač se može formirati na zapadu Srbije u noći ka nedelji. Vetar ujutru umeren istočnih pravaca, a popodne na severu Srbije u skretanju na severni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 3°C, a maksimalna od 3°C na zapadu Srbije do 6°C na jugu. Uveče kiša u većini predela, a na zapadu Srbije sneg koji je tokom noći moguć i u centralnim krajevima. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

U subotu u Kruševcu oblačno sa kišom. Vetar umeren istočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 5°C. Uveče kiša i temperatura u padu.

U nedelju ciklon prelazi malo istočnije od Srbije uz pojačan severozapadni vetar i zahlađenje sa susnežicom i snegom. Na planinama će doći do daljeg povećanja visine snega, a snežni pokrivač će se formirati i u nižim predelima. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak iznad normale na zapadu Srbije, a ispod normale na istoku Srbije. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 2°C, a maksimalna od 0°C do 3°C, u Negotinu do 6°C.

U ponedeljak hladno i pretežno oblačno sa povremenom susnežicom i snegom. U utorak je moguć sneg na jugu Srbije, a od srede suvo i na jugu sa slabim jutarnjim mrazevima uz neznatni porast dnevne temperature.