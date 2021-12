IZMENJENA UREDBA O OGRANIČENJU CENA OSNOVNIH NAMIRNICA

Vlada Srbije usvojila je izmene Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica kojom se određuju zapremina pakovanja tih namirnica.

Vlada Srbije je na sednici održanoj 30. novembra odlučila da ograniči cene osnovnih životnih namirnica, tako da one ne prelaze nivo cena na dan 15. novembar 2021. godine. Izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica određuju se količine pakovanja ovih namirnica, u cilju zaštite životnog standarda građana.

“Dopunjenom Uredbom određeno je ograničenje cena na šećer kristal u pakovanju od jednog kilograma, brašno tip T-400 glatko u pakovanju do pet kilograma uključujući i pet kilograma, brašno tip T-500, takođe u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra, svinjsko meso – but, kao i UHT mleko sa 2,8 procenata mlečne masti u pakovanju od jednog litra”, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.