METEOS: U SUBOTU I DO 18°C, OD NEDELJE SVEŽIJE

U subotu toplo za ovo doba godine i sunčano u centralnim i južnim predelima. Na severu Vojvodine postepeno naoblačenje koje se popodne širi na ceo severni deo Srbije. Ovo naoblačenje usloviće kišu popodne na severu Vojvodine, a uveče u većem delu Vojvodine. Na jugu Srbije sunčano i vrlo toplo. Vetar ujutru slab južni, a popodne umeren severni i severoistočni na severu Srbije. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 11°C na severu Srbije do 19°C na jugu. Uveče kiša na severu Vojvodine koja se širi ka jugu tokom noći ka nedelji. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

U subotu u Kruševcu sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 18°C.

U nedelju svežije sa prolaznom kišom koja se premešta od severa ka jugu Srbije uz pad temperature za 5 do 10 stepeni u odnosu na subotu. Na severu kiša prestaje pre podne uz postepeno razvedravanje tokom dana. Na jugu Srbije kiša prestaje uveče. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 7°C na severu do 12°C na jugu Srbije i u Negotinu.

U ponedeljak toplije i suvo u prvom delu dana, a popodne još jedno naoblačenje sa kišom, najpre na severu i zapadu Srbije, a do kraja dana i u ostalim krajevima. U noći ka utorku zahlađenje sa kišom i susnežicom. U utorak i sredu hladnije i promenljivo oblačno vreme uz povremenu kišu i susnežicu, a na planinama sneg.