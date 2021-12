METEOS: U SUBOTU HLADNIJE SA SUSNEŽICOM I SNEGOM

U noći ka suboti padaće slaba susnežica i sneg, osim u Vojvodini. U subotu malo hladnije nego u petak sa slabom susnežicom i snegom u zapadnim, centralnim i južnim predelima, a na severu Srbije suvo uz delimično razilaženje oblaka i sunčane intervale. Više sunčanih sati biće na severu Vojvodine. Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna od 1°C u Užicu, Dimitrovgradu i Novom Pazaru do 7°C u Negotinu gde će biti sunčanih perioda. Uveče suvo, a samo na jugu ređa pojava slabe susnežice. Temperatura u 22h od -2°C do 1°C.

U subotu u Kruševcu hladnije susnežicom i snegom. Duvaće umeren do pojačan severni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 1°C, a maksimalna 3°C. Uveče slab sneg koji prestaje.

U nedelju ujutru mraz, a tokom dana pretežno suvo i malo toplije nego u subotu sa dužim sunčanim periodima na severozapadu i zapadu Srbije, a nešto oblačnije u centralnim i južnim predelima. Vetar slab zapadnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -6°C do 0°C, a maksimalna od 2°C na jugu i jugoistoku Srbije do 8°C u Negotinu.

U ponedeljak naoblačenje sa severa donosi malo kiše i susnežice uz pad temperature popodne. U utorak hladnije sa snegom u centralnim i južnim predelima, a na severu suvo. U sredu ujutru mraz i prohladno tokom dana uz sunčane intervale. U drugoj polovini iduće sedmice je najverovatnije otopljenje po današnjoj prognozi.