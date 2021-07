METEOS: U SUBOTU 39°C, U NEDELJU JOŠ TOPLIJE

U subotu pretežno sunčano i vrućina uz dnevni razvoj oblaka na zapadu Srbije sa šansom za kratkotrajne lokalne pljuskove popodne na tom području. Vetar slab, ujutru južni i jugoistočni, a popodne severozapadni ili promenljiv. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 24°C u Beogradu, a maksimalna od 35°C na severu Vojvodine, u Suboticido 40°C na jugu Srbije, u Leskovcu.

U subotu u Kruševcu sunčano i velika vrućina. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 39°C.

U nedelju izuzetno jaka vrućina uz pretežno sunčano vreme i maksimalne temperature ponegde do 42°C na jugu Srbije. U nedelju popodne se očekuje razvoj oblaka koji može usloviti kratkotrajne lokalne pljuskove, sa većom šansom na severu Srbije. Vetar slab do umeren južni, popodne jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 18°C u Požegi do 26°C u Beogradu, a maksimalna od 36°C u Subotici do 42°C u Leskovcu.

U ponedeljak najzad stiže osveženje uz vrlo retku kratkotrajnu kišu ponegde i pad temperature za 10.-ak stepeni, tako da bi na severu Srbije bilo malo ispod 30°C, a na jugu malo iznad 35°C.

U utorak i sredu sunčano i vrućina na jugu, a na severu manje vrelo, malo iznad 30°C.