METEOS: U SREDU ZA 10°C NIŽA TEMPERATURA

U sredu u svim krajevima znatno svežije i prijatnije vreme nego prethodnih dana uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Moguća je ređa pojava kratkotrajne kiše ponegde. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 23°C do 29°C.

U sredu u Kruševcu malo svežije i prijatnije vreme uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i mogućom pojavom kratkotrajne kiše. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 25°C.

U četvrtak nakon svežeg jutra, u toku dana sunčano i prijatno toplo sa slabim lokalnim razvojem oblaka popodne. Dnevna temperatura ispod 30°C u većini krajeva. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 10°C do 16°C, a maksimalna od 27°C do 30°C.

U petak i za vikend sunčano i sve toplije, pa bi u subotu i nedelju ponovo bilo iznad 30°C u svim krajevima, a u nedelju do 35°C. Početkom iduće sedmice vrućina.