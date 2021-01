METEOS: U SREDU UJUTRU MRAZ, TOKOM DANA TOPLIJE

U sredu ujutru umeren mraz na jugu Srbije i magla po kotlinama. Na severu sasvim slab mraz ujutru, a ponegde će i izostati. U toku dana suvo sa sunčanim periodima uz nešto više oblaka ujutru i pre podne na severu Srbije. Biće toplije nego u utorak. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -8°C na jugu do 1°C na severu, a maksimalna od 6°C u Dimitrovgradu do 12°C u Loznici.

U sredu u Kruševcu ujutru mraz. U toku danas sunčani intervali i toplije nego u utorak. Vetar slab južni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -6°C, a maksimalna oko 8°C.