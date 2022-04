METEOS: U SREDU U KRUŠEVCU TEMPERATURA 24°C

U sredu pretežno sunčano i još toplije nego u utorak. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Krajem dana naoblačenje se širi iz pravca jugozapada. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od -1°C do 8°C, a maksimalna dnevna od 20°C u Subotici do 24°C u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Uveče naoblačenje i kiša na jugozapadu i zapadu Srbije. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.

U sredu u Kruševcu pretežno sunčano i još toplije nego u utorak. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna dnevna oko 24°C. Uveče suvo uz naoblačenje.

U noći sreda na četvrtak naoblačenje sa kišom se širi sa jugozapada na sve predele. U četvrtak svežije sa kišom koja odlazi do kraja dana na istok i jugoistok. Na severu kiša prestaje popodne uz delimično razvedravanje po Vojvodini. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna dnevna od 12°C do 16°C.

U petak toplije i pretežno sunčano, a samo na severu Vojvodine oblačno. U subotu takođe toplo, ali popodne i krajem dana naoblačenje sa kišom stiže u severne krajeve Srbije. U nedelju hladnije sa kišom pre podne, a popodne razvedravanje na severu. Od ponedeljka sunčano i sve toplije.