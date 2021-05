METEOS: U SREDU TOPLO, POPODNE MOGUĆI PLJUSKOVI

U sredu naoblačenje i zahlađenje sa kišom zahvata najpre Vojvodinu i sever Srbije, a tokom dana i centralne predele. Biće i lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz lokalno obilnije padavine. Na jugu Srbije znatno toplije nego na severu sa dužim sunčanim periodima. Vetar pre podne slab južni ili promenljiv, a popodne na severu Srbije umeren do pojačan severozapadni vetar. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od samo 14°C u Somboru do 28°C na jugu Srbije, u Leskovcu. Dakle, postojaće velika temperaturna razlika između krajnjeg severa i juga Srbije.

U sredu u Kruševcu toplo sa dužim sunčanim periodima, a popodne naoblačenje sa lokalnim pljuskovima nakon 16h. Vetar slab južni ili promenljiv, kasnije popodne i uveče u zoni pljuskova na kratko pojačan severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 9°C, maksimalna do 26°C.

U četvrtak vrlo hladno za ovo doba godine i pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura od 8°C do 10°C, a maksimalna od 12°C do 17°C.

U petak malo veća temperatura, ali i dalje sveže. Na severu Srbije razvedavanje, a na jugu i jugoistoku ujutru i pre podne oblačno sa kišom koja prestaje do sredine dana uz razilaženje oblaka popodne. U subotu i nedelju pretežno sunčano vreme uz brži porast temperature.