IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 18.05.2021.

Dana 17. maja 2021. godine nije bilo dejstvovanja sa PG stanica. Stanje zaliha raketa za teritoriju grada Kruševca je ukupno 1344.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 16. maja 2021.godine izvršilo ukupno 179 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera.

U IZVEŠTAJNOM PERIODU NIJE BILO DOGAĐAJA IZ NADLEŽNOSTI SEKTORA ZA

VANREDNE SITUACIJE.

JKP “VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 18.05.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Lazarica – Stevana Sremca i njoj prateće ulice. Zbog izrade vodovodnog priključka dana 18.05.2021.godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti Bela Voda. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže dana 18.05.2021.godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti Bivolje – Bivoljska (od Vidovdanske do Kralja Uroša).

Najava za plansko isključenje: Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže u četvrtak 20.05.2021.godine od 08.00 do 20.00 časova bez vode će biti Rasadnik – deo Kosovske (od Dunav centra do Slobodišta), Nata Veljković – kuhinja Pionir, Bagdala 3 – donja zona.

SRBIJA,IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 25.05.2021.god.): Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, samo za dane vikenda sa dužim sunčanim intervalima, toplije i uglavnom suvo. Veća količina padavina očekuje se u sredu i četvrtak.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -67, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 100, redovna 280, vanredna 400