METEOS: U SREDU TOPLO, ALI I NESTABILNO VREME

U sredu na severu Srbije pretežno sunčano, a na jugu i istoku dnevni razvoj oblaka sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima popodne. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 11°C do 17°C, a maksimalnaod 25°C u Dimitrovgradu do 29°C u većini ostalih mesta.

U sredu u Kruševcu sunčani periodi i toplo sa dnevnim razvojem oblaka i šansom za kratkotrajne lokalne pljuskove popodne. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna oko 28°C.

U četvrtak u severnim i centralnim predelima Srbije duži sunčani periodi, a na jugu i istoku jači dnevni razvoj oblaka sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom popodne. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 17°C, a maksimalna od 25°C na jugoistoku do 29°C na severu Srbije.

U petak sunčani periodi i toplo uz razvoj oblaka tokom dana uz moguće kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom, pre svega na zapadu, istoku i jugu Srbije. U subotu i nedelju malo nestabilnije sa češćim lokalnim pljuskovima u subotu u većini krajeva.