METEOS: U SREDU RAZVOJ OBLAČNOSTI UZ MOGUĆE PLJUSKOVE

U sredu umerene do jaka oblačnost tokom dana u većini predela sa mogućom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom dok bi na severu Srbije ostalo pretežno suvo vreme uz umeren razvoj oblaka i moguće kratkotrajne sunčane periode. Vetar slab severni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 25°C do 29°C. Uveče moguća kiša u većini predela osim na severu i delu istočne i južne Srbije. Temperatura u 22h od 18°C do 22°C.

U sredu u Kruševcu razvoj promenljive oblačnosti uz moguću kišu i kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab severni i severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 18°C, a maksimalna do 27°C.

U četvrtak novi razvoj umerene do jake oblačnosti koja dolazi sa zapada i severozapada i tokom dana zahvata većinu predela sa čestom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz malo niže temperature nego u sredu. Vetar slab zapadni i severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 19°C, a maksimalna od 24°C do 28°C. Uveče moguća kiša u većini predela. Temperatura u 22h od 15°C do 20°C.

U petak slabije izražena oblačnost tokom dana još malo niže temperature nego u četvrtak sa sunčanim periodima na severu, a u centralnim predelilima i na jugu Srbije sa ređom pojavom kiše ili pluskova sa grmljavinom. Razvedravanje u popodnevnim časovima prvo u severnim, a do kraja dana i delom u centralnim krajevima. U subotu u svim krajevima pretežno sunčano i suvo uz razvoj slabe prolazne oblačnosti. U nedelju novo prolazno naoblačenje zahvata većinu predela uz povrenu kratkotrajnu kišu tokom dana. Početkom naredne sedmice pretežno sunčano i toplije.