METEOS: U SREDU PRETEŽNO SUVO, TEMPERATURA OKO 8°C

U sredu pretežno suvo. Ujutru ponegde slab mraz po Vojvodini. Tokom dana promenljiva oblačnost sa sunčanim periodima na severu, a u ostalim predelima oblačno pre podne. Popodne se oblaci razilaze i u centralnim i južnim krajevima uz sunčane intervale. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C na severu do 4°C u centralnim i južnim predelima, a maksimalna od 6°C do 9°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 1°C do 6°C.

U sredu u Kruševcu oblačno pre podne, a popodne promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 3°C, a maksimalna 8°C. Uveče suvo.

U četvrtak ujutru ponegde slab mraz i magla. Tokom dana sunčani periodi i toplije nego u sredu. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 10°C do 14°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 9°C.

Poslednja dva dana ove godine i prva tri dana Nove godine pretežno suvo i znatno toplije od proseka sa dužim sunčanim periodima. Maksimalne temperature od 10°C do 15°C u većini dana, s tim što je u pojedinim oblastima moguća magla, posebno oko Nove godine, pa bi u tim predelima bilo hladnije. Na planinama bez snega i neobično toplo 1. i 2. januara, kada bi temperature na 1750 mnv (na Kopaoniku) bile od 6°C do čak 10°C.