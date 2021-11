METEOS: U SREDU OBLAČNO, TEMPERATURA DO 11°C

U sredu promenljivo oblačno sa više sunčanih perioda na severu Srbije. Oblačnije će biti u Timočkoj Krajini, na jugozapadu Srbije i popodne u centralnim predelima. Krajem dana na jugozapadu Srbije može biti vrlo malo kiše. Vetar ujutru umeren jugoistočni u košavskom području, a popodne svugde slab vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 9°C u Negotinu do 12°C u ostalim predelima. Uveče suvo većini predela, a samo na jugozapadu poneka kap kiše. Temperatura u 22h od 3°C do 7°C.

U sredu u Kruševcu naoblačenje, ali uz suvo vreme. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 2°C, a maksimalna do 11°C.

U četvrtak oblačno i neznatno svežije sa sporadičnom pojavom slabe kiše, pre svega na zapadu Srbije. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna od 7°C do 12°C.

U petak još jedno prolazno naoblačenje dolazi sa severozapada uz ređu pojavu kratkotrajne kiše popodne, pre svega na severu i istoku Srbije. Za vikend suvo i malo toplije, posebno u nedelju.