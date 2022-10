METEOS: U SREDU OBLAČNO SA KIŠOM POVREMENO

U sredu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima na severu, a u zapadnim, centralnim i južnim predelima oblačnije sa mogućom povremenom kišom. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 9°C do 12°C, a maksimalna od 14°C u Vranju do 20°C ponegde na severu. Uveče suvo. Temperatura u 22 sati od 10°C do 15°C.

U sredu u Kruševcu oblačno sa kišom povremeno. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 17°C. Uveče suvo.

U petak promenljivo oblačno i moguća je kratktorajna kiša sa većom šansom u zapadni, centralnim i južnim predelima. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 17°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 11°C do 15°C.

Za naredni vikend sunčano i toplije prema današnjoj prognozi.