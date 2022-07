METEOS: U SREDU NEŠTO MANJA VRUĆINA, TEMPERATURA DO 33°C

U sredu osveženje zahvata najpre severne i zapadne krajeve uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Na jugu manje vruće nego u utorak uz lokalne pljuskove popodne. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 29°C na severu Vojvodine do 36°C na jugu Srbije. Uveče ponegde kiša i pljuskovi koji odlaze na istok. Temperatura u 22 sata od 20°C do 25°C.

U sredu u Kruševcu malo manja vrućina uz umerenu oblačnost sa sunčanim periodima i moguću kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak popodne i krajem dana. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 33°C.

U četvrtak pretežno sunčano i vrlo toplo sa malo oblaka. Samo će na jugozapadu i jugu Srbije doći do jačeg razvoja oblaka uz moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom u toku popodneva. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 32°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 22°C do 27°C.

U petak sunčano i vrućina u svim krajevima. U subotu i nedelju nestabilno sa pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz sve manju vrućinu, posebno u nedelju.