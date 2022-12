METEOS: U SREDU JUTARNJI MRAZ, TEMPERATURA OD -3°C DO +3°C

U sredu ujutru slabiji mraz, a tokom dana oblačno sa kišom, susnežicom i snegom u centralnim i južnim predelima, a na severu suvo i malo toplije nego u utorak. Više padavina biće u južnim krajevima popodne i uveče. Vetar umeren jugoistočni u pomoravlju i podunavlju, u južnom Banatu pojačan, a u ostalim krajevima slab južni ili istočni. Pritisak malo ispod normale na zapadu Srbije i oko normale na istoku. Minimalna temperatura od -4°C do 0°C, a maksimalna od 2°C do 5°C. Uveče kiša i susnežica i centralnim i južnim predelima. Temperatura u 22 sata od 1°C do 4°C.

U sredu ujutru u Kruševcu slabiji mraz, a tokom dana oblačno, popodne i uveče sa kišom i susnežicom. Vetar slab istočni. Minimalna temperatura -3°C, a maksimalna oko 3°C.

U četvrtak toplije sa promenljivom oblačnošću i malo sunčanih intervala. Krajem dana naoblačenje na zapadu i severu Srbije donosi kišu. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 0°C do 2°C, a maksimalna od 6°C do 11°C. Uveče kiša na zapadu i severu. Temperatura u 22 sata od 4°C do 8°C.

U petak znatno toplije uz umeren južni i jugoistočni vetar. Pre podne biće promenljive oblačnost sa malo sunčanih intervala, a popodne i uveče sve više oblaka sa kišom povremeno. U subotu pad temperature sa kišom, a na planinama sa snegom. U nedelju hladnije i oblačno u centralim i južnim krajevima sa malo susnežice i snega, a na severu razvedravanje.