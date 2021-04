METEOS: U SREDU HLADNIJE, PROLEĆE OD VIKENDA

U noći utorak na sredu zahlađenje sa kišom koja prelazi u susnežicu i sneg i premešta se od severozapada ka jugu Srbije. Do jutra može biti nekoliko cm snega u zapadnoj i centralnoj Srbiji. U sredu na severu Srbije suvo sa sunčanim periodima, a u centralnim i južnim predelima oblačno sa susnežicom i snegom ujutru uz formiranje manjeg snežnog pokrivačakoji će se istopiti tokom dana. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Pritisak ujutru ispod normale i u porastu i krajem dana iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°Cdo 2°C, a maksimalna od 3°C na jugu do 10°C na severu Srbije.

U noći utorak na sredu i u Kruševcu zahlađenje sa kišom koja prelazi u susnežicu i sneg u sredu ujutru. Moguće je formiranje manjeg snežnog pokrivača u prepodnevim satima, ali će se sneg istopiti popodne. Padavine prestaju popodne. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Pritisak ispod normale, a uveče oko normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna oko 6°C.

U četvrtak hladno uz slab mraz ujutru i promenljivu oblačnost tokom dana. Moguća je kratkotrajna kiša i susnežica u Banatu, kao i u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, a na planinama provejavanje snega. U ostalim predelima suvo. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°Cdo 1°C, a maksimalna od 7°C na jugu do 11°C na severu Srbije.

U petak i za vikend pretežno sunčano i svakim danom sve toplije vreme, uz povratak proleća.