METEOS: U SRBIJI SVEŽIJE SA KIŠOM U ČETVRTAK

U noći sreda na četvrtak naoblačenje sa kišom se širi sa jugozapada na sve predele. U četvrtak svežije sa kišom koja odlazi do kraja dana na istok i jugoistok. Na severu i zapadu kiša prestaje sredinom dana uz delimično razvedravanje popodne. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna dnevna od 12°C do 16°C. Uveče suvo, na severu vedro, a samo na krajnjem jugu Srbije kiša koja prestaje. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U četvrtak u Kruševcu svežije sa kišom koja prestaje predveče. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna dnevna 14°C.

U petak toplije i pretežno sunčano, a samo na severu Vojvodine oblačno. Vetar slab južni i jugozapadni, na severu umeren jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 4°C do 10°C, a maksimalna dnevna od 18°C u Subotici do 24°C u centralnim i jugozapadnim predelima.

U subotu vrlo toplo i sunčano u centrlanim i južnim predelima, a na severu dolazi do naoblačenja sa kišom sredinom dana koje se popodne i uveče širi na centralne predele. U nedelju znatno hladnije sa kišom, a na planinama sa snegom. Popodne se razvedrava na severu. Od ponedeljka sledi postepeni porast temperature uz sunčane periode.