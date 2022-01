METEOS: U PONEDELJAK VEOMA HLADNO SA SNEGOM POVREMENO

U ponedeljak vrlo hladno sa jakim mrazem ujutru i maksimalnom temperaturom malo ispod 0°C u većini krajeva. Na severu Srbije duži sunčani periodi, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa snegom povremeno u prvom delu dana. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -12°C do -5°C, a maksimalna dnevna od -3°C do 1°C koliko se očekuje u Negotinu. Uveče suvo sa mrazem. Temperatura u 22h od -8°C do -3°C.

U ponedeljak u Kruševcu vrlo hladno i promenljivo oblačno sa mogućim kratkotrajnim snegom povremeno. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura -6°C, a maksimalna dnevna -2°C Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko -5°C.

U utorak ujutru vrlo jak mraz, a tokom dana suvo uz sunčane intervale i postepeno naoblačenje na severu Srbije. Krajem dana je moguć slab sneg u severnim predelima, a zatim i u centralnim. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -18°C do -8°C, a maksimalna dnevna od -4°C do 0°C.

U sredu oblačno sa povremenim snegom, osim po Vojvodini. U drugoj polovini iduće sedmice sledi postepeni porast temperature.