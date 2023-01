METEOS: U PONEDELJAK SE ZADRŽAVA TOPLO VREME, NAOBLAČENJE SA KIŠOM POPODNE

U ponedeljak će doći do postepenog naoblačenja sa kišom, najpre u Vojvodini i na zapadu Srbije. Ovo naoblačenje se do kraja dana širi na ostale krajeve. Vetar umeren do pojačan južni i jugoistočni, u južnom Banatu vrlo jaka košava. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 7°C, a maksimalna od 8°C u Subotici do 14°C ponegde u centralnim predelima. Uveče kiša i zahlađenje u noći ka utorku na severu i zapadu Srbije. Temperatura u 22 sata od 6°C do 9°C.

U ponedeljak se u Kruševcu zadržava toplije vreme od proseka uz naoblačenje popodne sa kišom. Vetar slab do umeren južni i istočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 1°C, a maksimalna oko 13°C.

U utorak zahlađenje sa kišom, a na planinama iznad 700 mnv će padati sneg. U nižim predelima zapadne i centralne Srbije je moguća susnežica. Na severu Vojvodine padavine prestaju uz delimično razvedravanje. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 4°C, a maksimalna od 4°C do 7°C. Uveče kiša i zahlađenje na severu i zapadu u noći ka utorku. Temperatura u 22 sata od 6°C do 9°C.

U sredu ujutru susnežica i sneg na jugu Srbije, a na severu Srbije sunčani periodi. U drugom delu dana suvo i na jugu. U četvrtak suvo uz manji porast temperature.