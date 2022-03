METEOS: U PONEDELJAK TOPLIJE NEGO ZA VIKEND, I DO 12°C

U ponedeljak ujutru ponovo mraz, ali nešto slabiji nego za vikend. Tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u nedelju. Vetar slab severoistočni, istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -10°C u Požegi do 0°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 10°C na jugu Srbije do 14°C na severu. Uveče vedro i hladno. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

U ponedeljak ujutru u Kruševcu slabiji mraz nego za vikend. Tokom dana sunčano i toplije u odnosu na nedelju. Vetar slab severoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -6°C, maksimalna do 12°C. Uveče vedro.

U utorak sunčano i još toplije, iznad 15°C u svim krajevima. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -6°C do 3°C, a maksimalna dnevna od 14°C na jugu Srbije do 18°C na zapadu i severu.

U sredu dolazi do naoblačenja sa prolaznom kišom, najpre na severu Srbije. Temperatura ponovo u padu od četvrtka u svim krajevima.