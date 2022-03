PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 14.03.2022.

U ponedeljak, 14. marta 2022. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.00 naseljena mesta Botunja, Mala Vrbnica i Kobilje u opštini Brus;

od 08.30 do 14.30 deo Velikog Šiljegovca, od centra prema ekonomiji;

od 13.00 do 14.00 ulica Branislava Živkovića u Pakašnici;

od 08.30 do 14.30 naseljeno mesto Orlovac u opštini Trstenik;

od 09.00 do 11.00 deo naseljenog mesta Bačina u opštini Varvarin;

od 11.00 do 12.30 deo naseljenog mesta Suvaja u opštini Varvarin;

od 09.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Popovci u opštini Aleksandrovac.