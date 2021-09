METEOS: U PONEDELJAK SUVO I TOPLO, DO VEČERNJIH SATI

U ponedeljak ujutru i pre podne zahlađenje sa kišom na severu Srbije koje se popodne premešta ka centralnim i južnim krajevima. Mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Samo će na krajnjem jugu Srbije ostati suvo do večernjih sati i vrlo toplo tokom dana, a zatim i tamo sa kišom kasnije uveče. Popodne kiša prestaje na severu Srbije. Vetar umeren severni i severozapadni, popodne pojačan, a na jugu Srbije pre podne jugozapadni vetar. Pritisak malo iznad normale na severu i malo ispod normale na jugu Srbije. Jutarnja temperatura od 12°C do 17°C, maksimalna od 16°C na severu Srbije do 30°C na krajenjm jugu, u Vranju. Minimalna temperatura će biti krajem dana na severu Srbije usled zahlađenja i kretaće se od 10°C do 12°C u kasnim večernjim satima. Uveče i tokom noći ka utorku na severu suvo, a u zapadnim, centralnim i južnim predelima sa kišom povremeno.

U ponedeljak u Kruševcu toplo sa dužim sunčanim periodima, a kasnije popodne naoblačenje sa lokalnim pljuskovima. Uveče zahlađenje i kiša. Vetar pre podne slab do umeren jugozapadni, a krajem dana pojačan severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 25°C.

U utorak svežije u svim predelima uz promenljivu oblačnost sa sunčanim periodima. Samo će u jugozapadnim i južnim predelima biti kratkotrajne kiše ujutru i pre podne. Vetar umeren severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 9°C do 14°C, a maksimalna od 15°C na zapadu do 18°C na jugu Srbije.

U sredu hladno za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa manjom šansom da bude kratkotrajne kiše ponegde. U četvrtak vrlo hladno jutro uz manji porast dnevne temperature i sunčano vreme tokom dana. U petak toplije i pretežno sunčano uz moguće naoblačenje popodne na severu Srbije.