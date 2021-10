METEOS: U PONEDELJAK SUNČANO, TEMPERATURA DO 27°C

U ponedeljak u Srbiji pretežno sunčano i toplo. U pomoravlju i podunavlju vetrovito uz umerendo pojačan jugoistočni vetar, u južnom Banatu sa udarima do 100 km/h. U ostalim krajevima vetar slabiji istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C na jugu do 14°C u Beogradu i Vršcu, a maksimalna od 23°C u Negotinu do 28°C u Loznici i Valjevu. Uveče vedro. Temperatura u 22 sata od 12°C do 18°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i još malo toplije nego u nedelju. Vetar slab do umeren istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 27°C.

U utorak takođe toplo i vetrovito, ali uz umereno naoblačenje i par stepeni nižu temperaturu u odnosu na ponedeljak. U velikom pomoravlju i podunavlju vetrovito uz umeren do pojačan jugoistočni vetar, u južnom Banatu vrlo jak sa udarima do 110 km/h. U ostalim krajevima vetar slabiji istočnih i južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 7°C do 15°C, a maksimalna od 21°C do 26°C.

U sredu i četvrtak postepeno pad temperature i oblačnije vreme sa kišom povremeno.