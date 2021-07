METEOS: U PONEDELJAK SUNČANO I VELIKA VRUĆINA

U ponedeljak pretežno sunčano i velika vrućina. Popodne na jugozapadu i zapadu Srbije razvoj oblaka može usloviti ređu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar umeren jugoistočni u pomoravlju i podunavlju, u južnom Banatu povremeno pojačan, a u ostalim predelima slab južni ili istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 25°C, a maksimalna od 35°C do 38°C.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno sunčano i vrućina. Vetar slab severoistočni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna oko 38°C.

U utorak pretežno sunčano i još veća vrućina nego u ponedeljak. Popodne na jugozapadu i zapadu Srbije razvoj oblaka može usloviti ređu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 18°C do 26°C, a maksimalna od 36°C do 40°C.

U sredu pretežno sunčano i takođe velika vrućina, ali su mogući mestimični lokalni pljuskovi popodne uz manje osveženje, pre svega na severu Srbije. U četvrtak na severu Srbije malo manja vrućina, a na jugu i dalje vrelo. Vrućine se nastavljaju, a maksimalne temperature neće padati ispod 30°C najmanje do početka avgusta.