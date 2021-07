IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 25.07.2021.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA VISOKE TEMPERATURE: (od 26.07. do 01.08.2021.) Veoma toplo vreme – maksimalna temperatura od 34 do 39 stepeni.

PADAVINE: Prema izveštaju Meterološke stanice Kruševac za 24.07.2021.godine na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina i nije zabeleženo dejstvo sistema odbrane od grada. Trenutna zaliha protivgradnih raketa je ukupno 580, u proseku 5.1 po protivgradnoj stanici.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 24.07.2021. godine izvršilo ukupno 7 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno spasilačke jedinice angažovane su na gašenju jednog požara na putničkom motornom vozilu, jednoj tehničkoj intervenciji u saobraćaju i jednoj intervenciji dežurstva na auto-trkama. Prilikom navedenih intervencija angažovano je 10 vatrogasaca-spasilaca i četiri vatrogasna vozila sa opremom. U tehničkoj intervenciji u saobraćaju, povređene su 3 osobe.

“JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 25.07.2021.godine do 15.00 časova bez vode će biti deo Vidovdanske ulice (od Šumadijske do Parunovačkog mosta) i prateće ulice. Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 25.07.2021.godine do 18.00 časova bez vode će biti Pasjak.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 02.08.2021.god.): Pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 35 do 39 °C. U utorak i sredu postojaće uslovi i za izolovani razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Početkom avgusta osveženje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -126, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 45, redovna 280, vanredna 400