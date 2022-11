METEOS: U PONEDELJAK MALO TOPLIJE, U KRUŠEVCU DO 17°C

U ponedeljak ujutru ponegde magla. Tokom dana suvo uz umerenu oblačnost na zapadu i severu sa sunčanim intervalima, a na istoku, jugu i u centralnim predelima sunčano uz manji porast dnevne temperature u odnosu na nedelju. Vetar slab istočni i jugoistočni, u Pomoravlju i Podunavlju umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 7°C, a maksimalna od 14°C do 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 6°C do 10°C.

U ponedeljak u Kruševcu još malo toplije i pretežno sunčano. Vetar slab istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 17°C.

U utorak naoblačenje na zapadu i jugozapadu Srbije uz moguću ređu pojavu kiše na tom području. U ostalim krajevima suvo. Vetar slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 8°C, a maksimalna od 12°C do 16°C. Uveče na zapadu i jugozapadu ponegde slaba kiša. Temperatura u 22h od 6°C do 10°C.

Od sredine sedmice više oblaka i u ostalim krajevima uz povremenu kišu, a temperatura će imati tendenciju postepenog pada od četvrtka.