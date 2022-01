METEOS: U PONEDELJAK I DALJE TOPLIJE OD PROSEKA

U ponedeljak ujutru retka pojava slabog mraza i ponegde magla. Tokom dana sunčani periodi i znatno toplije od proseka za početak januara. Ipak, po kotlinama i ponegde u nizijama biće magle ili niske oblačnosti sa sumaglicom, pa se u tim oblastima očekuje svežije vreme. Na severu Vojvodine popodne naoblačenje, a na planinama sunčano i toplo. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 5°C, a maksimalna od 10°C do 15°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 8°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčani periodi i toplije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab jugozapadni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 13°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 5°C.

U utorak i dalje toplo za početak januara uz postepeno naoblačenje sa kišom koje zahvata najpre sever Srbije, a krajem dana i ostale predele.. Vetar slab do umeren jugozapadni i južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 10°C do 15°C. Uveče povremena kiša. Temperatura u 22h od 5°C do 9°C.

U sredu zahlađenje i novo naoblačenje sa kišom u većini predela. Krajem dana je moguće da kiša pređe u susnežicu i sneg i u nižim predelima. U četvrtak i petak hladnije i suvo sa jutarnjim mrazevima prema današnjoj prognozi.