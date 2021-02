METEOS: U PETAK VEOMA HLADNO, UZ SEVERNI VETAR

U petak vrlo hladno i preovlađujuće suvo uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -9°C do -6°C, a maksimalna od -4°C do -1°C.

U petak u Kruševcu vrlo hladno i suvo uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -6°C, a maksimalna -3°C.

Za vikend i tokom većeg dela iduće sedmice imaćemo izuzetno hladno vreme sa ledenim danima i povremenim snegom u zapadnim, centralnim i južnim predelima. Na severu Srbije suvo. Maksimalne dnevne temperature biće nekoliko stepeni ispod nule, a minimalne oko -10°C, a u pojedinim danima ponegde moguće ispod -15°C.