METEOS: U PETAK UJUTRU JAK MRAZ, A TOKOM DANA SUVO

U petak ujutru umeren i jak mraz, a tokom dana suvo i pretežno sunčano u većini predela. Vetar slab, ujutru južni i jugoistočni, a popodne severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -12°C do -4°C, a maksimalna od 1°C do 4°C. Uveče vedro sa slabijim mrazem uz temperaturu u 22 sata od -5°C do -1°C.

U petak u Kruševcu ujutru mraz, a tokom dana sunčano. Vetar slab, ujutru promenljiv, a popodne severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -10°C, a maksimalna do 2°C. Uveče vedro sa temperaturom u 22 sata -4°C.

U subotu ujutru mraz, a tokom dana suvo i malo toplije nego u petak. Pre podne sunčano, a popodne na severu umereno naoblačenje koje se do kraja dana premešta ka jugu Srbije. Vetar slab zapadnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -12°C do -4°C, a maksimalna od 3°C do 6°C. Uveče suvo uz temperaturu u 22 sat od -3°C do 3°C.

U nedelju oblačnije vreme uz ređu pojavu kratkotrajne kiše, susnežice i snega u zapadnim, centralnim i južnim predelima, a po Vojvodini suvo uz delimično razvedravanje. Sledeće sedmice suvo sa sunčanim periodima uz dalji porast dnevne temperature sa slabim jutarnjim mrazevima.