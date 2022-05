METEOS: U PETAK U KRUŠEVCU TEMPERATURA I DO 30°C

U petak pretežno sunčano i vrlo toplo u svim krajevima. Na zapadu i jugozapadu Srbije razvoj oblaka popodne može usloviti ređu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom u planinskim predelima. Vetar slab zapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 17°C, a maksimalna dnevna od 28°C do 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 23°C.

U petak u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo. Vetar slab promenljiv ili zapadnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 20°C.

U subotu malo niža i prijatnija temperatura uz promenljivu oblačnost sa mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom u zapadnim i južnim predelima. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna dnevna od 26°C na severu do 29°C na jugu Srbije. Uveče ponegde na zapadu kratkotrajna kiša. Temperatura u 22h od 16°C do 21°C.

U nedelju umereno toplo sa sunčanim periodima. U ponedeljak i utorak toplije. U ponedeljak sunčano, a u utorak popodne i krajem dana naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, najpre na severu Srbije. U sredu i četvrtak malo svežije i suvo sa dužim sunčanim periodima.