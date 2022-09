METEOS: U PETAK TOPLO, MOGUĆI KRATKOTRAJNI PLJUSKOVI

U petak na severu osveženje sa kišom i jačim lokalnim pljuskovima, a tokom dana se očekuju pljuskovi i u zapadnim i centralnim predelima. Na jugu Srbije vrlo toplo sa sunčanim intervalima, ali su i tamo mogući lokalni pljuskovi. Vetar slab južni pa zapadni, na severu Vojvodine severni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 22°C na severu do 32°C na jugoistoku Srbije, u Pirotu. Uveče kiša i pljuskovi na severu, zapadu i u centralnim predelima. Temperatura u 22h od 16°C na severu do 22°C na jugu.

U petak u Kruševcu toplo i umereno oblačno sa sunčanim periodima. Postoji mogućnost za pojavu kratkotrajnih lokalnh pljuskova. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 28°C.

U subotu u severnim i centralnim krajevima zahlađenje sa kišom, a na jugu toplo sa pljuskovima popodne. Vetar slab do umeren severni i severozapadni na severu Srbije, a na jugu južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 15°C na severu do 26°C na jugu Srbije. Uveče kiša u većini predela. Temperatura u 22h od 11°C na severu do 18°C na jugu.

Od nedelje i na jugu Srbije znatno hladnije sa kišom i dnevnom temperaturom svega oko 15°C. Iduće sedmice hladnije od proseka za septembar sa povremenom kišom.