METEOS: U PETAK TOPLIJE, POPODNE OBLAČNO SA KIŠOM

U noći ka petku prolazna kiša koja se premešta od juga ka severu Srbije. U petak ujutru kiša samo na severu koja brzo prestaje uz razvedravanje. Pre podne i sredinom dana sunčani periodi i još toplije nego u četvrtak. Međutim, popodne novo naoblačenje sa zapada donosi kišu i lokalne pljuskove. Duvaće pojačan jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju, u ostalim predelima umeren južni, a krajem dana vetar u slabljenju. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 5°C do 11°C, a maksimalna dnevna od 19°C u Negotinu do 24°C na jugu Srbije. Uveče kiša i pljuskovi se premeštaju od zapada na istok. Temperatura u 22h od 11°C do 15°C.

U petak u Kruševcu još toplije uz duže sunčane periode. Kasnije popodne naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima krajem dana. Vetar umeren južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna 24°C.

U subotu promenljiva oblačnost sa sunčanim periodima i ređa pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna dnevna od 18°C do 22°C.

U nedelju, na Uskrs, vrlo toplo sa sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom iznad 25°C u mnogim krajevima. Popodne se očekuje razvoj oblaka i krajem dana postoji šansa za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Početkom iduće sedmice toplo uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima.