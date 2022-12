METEOS: U PETAK SUVO UZ PROMENLJIVU OBLAČNOST

U petak suvo i toplije od proseka za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab, ujutru promenljiv, popodne južni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C na jugu do 6°C u Beogradu, a maksimalna od 9°C do 13°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 8°C.

U petak u Kruševcu suvo uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab južni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 12°C.

U subotu i dalje toplije od proseka za ovo doba godine uz prolazno naoblačenje koje se premešta iz pravca severozapada i može uzrokovati kratkotrajnu slabu kišu ponegde. Ipak, u većini predela ostaje suvo. Vetar slab zapadnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 8°C, a maksimalna od 8°C do 12°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

U nedelju i početkom iduće sedmice se nastavlja relativno toplo vreme za ovo doba godine sa sunčanim intervalima. U utorak na sredu je moguće prolazno naoblačenje sa malo kratkotrajne kiše ponegde.