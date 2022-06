METEOS: U PETAK SUNČANO I VELIKA VRUĆINA

U petak sunčano i sparno uz tropsku vrućinu tokom dana i maksimalnu temperaturu do 38°C. Vetar slab jugoistočni i južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 24°C, a maksimalna od 33°C do 38°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22 sata od 25°C do 30°C.

U petak u Kruševcu sunčano i velika vrućina. Vetar slab južni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna 37°C.

Za vikend sunčano i vrlo toplo tokom dana uz maksimalnu temperaturu, do 35, 36°C. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 24°C, a maksimalna od 32°C do 36°C. Uveče i tokom noći biće suvo, sparno i toplo. Tropske vrućine se nastavljaju početkom i sredinom naredne sedmice uz sparno i toplo vreme tokom noći. Tek u drugoj polovini naredne sedmice možemo očekivati osveženje i predah od tropskih temperatura, po današnjoj prognozi.