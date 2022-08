METEOS: U PETAK SUNČANO I TOPLO, TEMPERATURA 31°C

U petak toplo i sunčano uz razvoj slabe dnevne prolazne oblačnosti. Maksimalne temperature oko ili malo iznad 30°C. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 30°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 24°C.

U petak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo uz slabu prolaznu dnevnu oblačnost tokom dana. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura 19°C, a maksimalna do 31°C.

U subotu sunčano i vrlo toplo tokom dana. Samo na krajnjem jugozapadu i delom na zapadu Srbije uz razvoj oblačnosti popodne i predveče sa šansom za kišu ili kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 30°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 24°C.

U nedelju sunčano i vrlo toplo, a početkom naredne sedmice vrlo toplo uz razvoj slabe do umerene prolazne oblačnosti sa dužim sunčanim periodima tokom dana. Na severu zemlje suvo, a na jugozapadu, zapadu i jugu Srbije kasnije popodne i predveče sa mogućom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalne temperature oko ili malo iznad 30°C.