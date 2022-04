METEOS: U NEDELJU ZNATNO HLADNIJE SA KIŠOM

U nedelju još hladnije sa kišom u istočnim, centralnim i južnim predelima, na planinama iznad 900 mnv sa snegom. Na severu Srbije je mala šansa za kišu uz više sunčanih sati na severu Vojvodine. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 1°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 7°C na jugu Srbije do 13°C na severu. Uveče hladno sa kišom ponegde. Temperatura u 22h od 3°C do 7°C.

U nedelju u Kruševcu znatno hladnije sa kišom. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna dnevna do 8°C. Uveče kiša.

U ponedeljak hladno za ovo doba godine sa kišom povremeno, češćom u južnim i istočnim predelima, a na planinama iznad 800 mnv sa snegom. Ponegde i u nižim predelima može biti susnežice. Na severu Srbije je manja šansa za kišu. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna dnevna od 6°C na jugu Srbije do 12°C na severu.

U utorak hladno za ovo doba godine sa kišom povremeno, češćom u južnim i istočnim predelima, a na planinama sa snegom. U sredu i četvrtak suvo i postepeno toplije sa sunčanim periodima.