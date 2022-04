METEOS: U NEDELJU VEOMA TOPLO, TEMPERATURA PREKO 25°C

U nedelju vrlo toplo sa sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom iznad 25°C u mnogim krajevima. Popodne se očekuje razvoj oblaka i postoji šansa za pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom, pre svega na severu Srbije, a zatim i u centralnim predelima krajem dana. Vetar umeren južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 6°C do 13°C, a maksimalna dnevna od 25°C na severu Vojvodine do 29°C ponegde u centralnim i južnim predelima Srbije. Uveče su mogući lokalni pljuskovi u severnim i centralnim predelima. Temperatura u 22h od 12°C do 17°C.

U nedelju u Kruševcu vrlo toplo sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab do umeren južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna dnevna do 28°C. Uveče suvo.

U ponedeljak 3°C do 5°C niža temperatura nego u nedelju, ali i dalje prijatno toplo sa sunčanim periodima i dnevni razvojem oblaka. Popodne je moguća pojava kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova, sa većom šansom u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab do uemren zapadni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 10°C do 14°C, a maksimalna dnevna od 22°C na severu Vojvodine do 26°C na jugu Srbije.

Tokom većeg iduće sedmice umereno toplo vreme uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa mogućom kratkotrajnom kišom popodne ili ređim lokalnim pljuskovima.