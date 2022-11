METEOS: U NEDELJU UVEČE KIŠA I MOGUĆA SUSNEŽICA

U nedelju oblačno i malo hladnije sa slabom kišom, a na planinama iznad 800 mnv sa snegom. Samo će na severu Srbije i u Timočkoj Krajini biti pretežno suvo. U nižim predelima zapadne i centralne Srbije ponegde može biti susnežice, dok na sveru Vojvodine dolazi do delimičnog razvedravanja. Vetar slab severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 3°C do 7°C. Uveče slaba kiša i susnežica u centralnim i južnim krajevima.. Temperatura u 22 sata od 1°C do 4°C.

U nedelju u Kruševcu oblačno i hladnije sa slabom kišom povremeno, a moguća je i susnežica krajem dana. Vetar slab severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 5°C. Uveče kiša i moguća susnežica.

U ponedeljak padavine odlaze ka jugoistoku i postepeno prestaju na jugu Srbije. U ostalim krajevima suvo. Vetar slab istočni i severoistočni, a u pomoravlju i podunavlju počinje da duva umeren jugoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 3°C, a maksimalna od 3°C do 7°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 1°C do 5°C.