METEOS: U NEDELJU TOPLO, U PONEDELJAK PAD TEMPERATURE POPODNE

U nedelju duži sunčani periodi i prijatno toplo tokom dana uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar popodne. Krajem dana i u noći ka ponedeljaku naoblačenje sa kišom na severu i zapadu Srbije. Pritisak u opadanju i ispod normale popodne. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 10°C, a maksimalna od 18°C na severu do 21°C na jugu Srbije. Uveče naoblačenje na zapadu i severu donosi kišu u noći ka ponedeljku. Temperatura u 22 sata od 8°C do 14°C.

U nedelju u Kruševcu sunčano i prijatno toplo tokom dana. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak u opadanju. Minimalna temperatura oko 5°C, a maksimalna do 19°C. Uveče suvo.

U ponedeljak ujturu u Kruševcu suvo, a sredinom dana naoblačenje sa kišom i mogućim pljuskovima. Popodne pad temperature. Vetar pre podne južni, a popodne umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura 6°C, a maksimalna 16°C. Uveče kiša i znatno hladnije.

U utorak u svim krajevima hladno, uz postepeno razvedravanje na zapadu i severu. Na planinama na istoku i jugu ujutru i pre podne sa snegom, a popodne suvo. Ujutru je i u nižim predelima ponegde moguća susnežica. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, maksimalna od 5°C na jugu do 9°C na severu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od -1°C do 3°C. Od srede sledi porast temperature sa sunčanim periodima.